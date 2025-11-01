Cunto Saraceno | spettacolo e workshop per esplorare un' antica tradizione
Il Teatro Nuovo di Pisa presenta lo spettacolo Cunto Saraceno: un appuntamento da non perdere l’ 8 novembre 2025, ore 21:00, all’interno della rassegna Calendario Popolare – Arti e Culture dai territori a cura di Francesco Salvadore.Lo spettacolo, scritto e interpretato da Gaspare Balsamo con. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Sabato 8 Novembre, come ormai saprete, sul palcoscenico del Teatro Nuovo Pisa inizia Calendario Popolare 25/26 con uno spettacolo d'eccezione: CUNTO SARACENO morte di Giufà Gesù Orlando atto unico di e con #gasparebalsamo con le musiche dal vi - facebook.com Vai su Facebook