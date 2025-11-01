Cugini su Gimenez | Se non hai la fiducia intorno come fai a giocare? Non si può…

Pianetamilan.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervistato dai microfoni di TMW durante 'Maracanà', Mimmo Cugini ha parlato di Santiago Gimenez, attaccante del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

cugini su gimenez se non hai la fiducia intorno come fai a giocare non si pu2428230

© Pianetamilan.it - Cugini su Gimenez: “Se non hai la fiducia intorno, come fai a giocare? Non si può…”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Casa Benetton investe negli npl: i cugini Rocco, Massimo e Carlo entrano nel capitale di Fiducia (recupero crediti) - Martedì 24 giugno l’assemblea della holding Edizione per approvare conti e rinnovare il board Non c’è ... Si legge su milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Cugini Gimenez Hai Fiducia