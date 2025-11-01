Cuccioli e fattrici tra topi cadaveri ed escrementi | scoperto allevamento clandestino di cani di razza
Scoperto un canile abusivo in cui venivano detenuti cani in condizioni igieniche pessime, tra cadaveri di topi ed escrementi. L'intervento del Corpo Forestale dei Carabinieri e della Polizia Municipale grazie alla segnalazione di un volontario dell'Enpa. Trovati individui delle razze più "alla moda": Yorkshire, Barboncini e altre tipologie. 🔗 Leggi su Fanpage.it
