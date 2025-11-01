Cttadini volontari ripuliscono dai rifiuti campo degli ulivi
Continua senza sosta l’impegno comune per una Foggia più pulita. Questa domenica i volontari di Foggia hanno organizzato ed eseguito, una capillare azione di rimozione di mozziconi di sigarette, contenitori in plastica, scontrini, volantini pubblicitari, gratta e vinci, un phon, carte di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
