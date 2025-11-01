Cttadini volontari ripuliscono dai rifiuti campo degli ulivi

Foggiatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua senza sosta l’impegno comune per una Foggia più pulita. Questa domenica i volontari di Foggia hanno organizzato ed eseguito, una capillare azione di rimozione di mozziconi di sigarette, contenitori in plastica, scontrini, volantini pubblicitari, gratta e vinci, un phon, carte di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

cttadini volontari ripuliscono rifiutiFoggia, cittadini volontari ripuliscono Campo degli Ulivi dai rifiuti - Marina Biancardino, presidente de La Via della Felicità di Foggia, ha ringraziato tutti i volontari presenti, ricordando le parole dell’autore L. giornaledipuglia.com scrive

cttadini volontari ripuliscono rifiutiVolontariato e ambiente, rimossi 315 chilogrammi di rifiuti - Una giornata all’insegna dell’impegno ambientale ha visto protagonisti una cinquantina di dipendenti Enel della Toscana, impegnati nella cura del Parco delle Cascine. Lo riporta firenzetoday.it

’Acchiapparifiuti’, i volontari ripuliscono il parco della Rimembranza - Ad oltre un anno dall’avvio del progetto ‘Acchiapparifiuti’, che si pone l’obiettivo di favorire la ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Cttadini Volontari Ripuliscono Rifiuti