Crozza-Salvini come Gesù | la reazione del ministro allo stop della Corte dei Conti al Ponte sullo Stretto

Nell’ultima puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza nei panni di Salvini mostra la reazione del ministro allo stop della Corte dei Conti sul Ponte sullo Stretto di Messina. Live streaming ed episodi completi su discovery+ ( www.discoveryplus.it ) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Crozza-Salvini come Gesù: la reazione del ministro allo stop della Corte dei Conti al Ponte sullo Stretto

