Crozza il monologo | La gente non riesce a pagare l’affitto ma il problema è la separazione delle carriere

Nell’ultima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza commenta con ironia l’approvazione della R iforma della G iustizia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Crozza, il monologo: “La gente non riesce a pagare l’affitto ma il problema è la separazione delle carriere”

