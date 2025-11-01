Crosetto sui cori fascisti di Parma | Quella gente va presa a calci e mandata via Nuova manifestazione il 2 novembre

Bologna, 1 novembre 2025 – I canti fascisti nella sede di Fratelli d’Italia di Parma “sono qualcosa che nulla ha a che fare con Fratelli d'Italia, quelle persone vanno prese a calci e mandate via”. Lo dice il ministro della Difesa Guido Crosetto. Che ripete quello che hanno detto di voler fare anche i responsabili di Gioventù nazionale, la giovanile del partito della premier Giorgia Meloni (ancora in silenzio sulla vicenda), che dopo aver destituito il coordinatore parmigiano, Jacopo Tagliati, a breve nominerà un commissario. E dopo aver fatto chiarezza sui ragazzi coinvolti nella vicenda, se risulteranno iscritti, li allontanerà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Crosetto sui cori fascisti di Parma: “Quella gente va presa a calci e mandata via”. Nuova manifestazione il 2 novembre

