Crosetto prende le distanze dalle violenze | Vanno cacciati via

Il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenuto a Napoli durante un evento a sostegno del candidato del centrodestra alle regionali Edmondo Cirielli, ha espresso una ferma condanna nei confronti dei recenti episodi di aggressione avvenuti a Parma. Rispondendo alle domande dei giornalisti, Crosetto ha definito quegli episodi “azioni che si commentano da sole” e ha sottolineato come si tratti di comportamenti “che nulla hanno a che fare con Fratelli d’Italia”. Il ministro ha aggiunto che tali individui “vanno respinti e isolati”, utilizzando parole dure contro i protagonisti delle violenze, da lui definiti senza esitazioni come fascisti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Crosetto prende le distanze dalle violenze: “Vanno cacciati via”

