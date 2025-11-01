Crosetto | I cori di Parma? Niente a che fare con Fratelli d' Italia vanno presi a calci e mandati via

“I cori fascisti di Parma si commentano da soli. Sono qualcosa che nulla ha a che fare con Fratelli d’Italia, quelle persone vanno prese a calci e mandate via”. A dirlo da Napoli è il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine di un’iniziativa elettorale a sostegno del candidato del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

