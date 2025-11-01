Crosetto dice che i giovani di FdI che cantavano cori fascisti a Parma vanno presi a calci e mandati via

Il ministro della Difesa Guido Crosetto, uno dei fondatori di Fratelli d'Italia, ha commentato il caso dei giovani di FdI che hanno inneggiato al Duce e intonato cori fascisti a Parma: "Quelle persone vanno prese a calci e mandate via", ha detto, anche se nella giovanile del partito altri esempi simili in passato non mancano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

$Crosetto dice che bisogna lasciare una via d’uscita a $Putin“Non dovete mai chiudere una bestia in un angolo” $Ucraina - X Vai su X

“L’Italia ha scelto da che parte stare: con Kyiv”. Parla Crosetto ? L’intervista di Claudio Cerasa Domanda: il video diffuso da Trump segnala o no un inizio di cambio di linea del nostro paese? Crosetto ci dice che “l’impegno dell’Italia a favore del popolo ucrai - facebook.com Vai su Facebook

Crosetto dice che i giovani di FdI che cantavano cori fascisti a Parma vanno presi a calci e mandati via - Il ministro della Difesa Guido Crosetto, uno dei fondatori di Fratelli d'Italia, ha commentato il caso dei giovani di FdI che hanno inneggiato al Duce ... Lo riporta fanpage.it

Fratoianni a Fanpage: “Tra i giovani di FdI è pieno di fascisti, Meloni condanni quelle scene orribili” - it le immagini di alcuni giovani militanti che lo scorso 28 ottobre hanno intonato cori fascisti ... Da fanpage.it

Cori fascisti nella sede Fdi di Parma, Crosetto: «Vanno presi a calci e mandati via» - Sono qualcosa che nulla ha a che fare con Fratelli d'Italia, quelle persone ... Secondo msn.com