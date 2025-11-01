Crosetto dice che i giovani di FdI che cantavano cori fascisti a Parma vanno presi a calci e mandati via

Fanpage.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro della Difesa Guido Crosetto, uno dei fondatori di Fratelli d'Italia, ha commentato il caso dei giovani di FdI che hanno inneggiato al Duce e intonato cori fascisti a Parma: "Quelle persone vanno prese a calci e mandate via", ha detto, anche se nella giovanile del partito altri esempi simili in passato non mancano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

