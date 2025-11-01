Crosetto condanna i cori fascisti di Parma | Vanno presi a calci e mandati via

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ministro della Difesa prende posizione: “Quelle persone non rappresentano Fratelli d’Italia”. NAPOLI, 1 novembre 2025 Durante una tappa elettorale a Napoli, in sostegno del candidato del centrodestra alle regionali Edmondo Cirielli, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha espresso una ferma condanna nei confronti dei cori fascisti registrati a Parma. “I cori fascisti di Parma si commentano da soli. Sono comportamenti che non hanno nulla a che fare con Fratelli d’Italia. Quelle persone vanno prese a calci e mandate via”. Con queste parole, Crosetto ha voluto prendere nettamente le distanze da episodi di estremismo che, secondo lui, non rappresentano né il suo partito né i suoi valori politici. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Crosetto condanna i cori fascisti di Parma: “Vanno presi a calci e mandati via”

Contenuti che potrebbero interessarti

Volantinaggio contro le baby gang degenera in aggressione. La condanna di Crosetto e Marascio: “Violenza politica intollerabile, la scuola non può diventare un campo di battaglia ideologica”. - facebook.com Vai su Facebook

Crosetto: 'La bomba contro Ranucci colpisce la libertà di informazione'. Meloni: 'Ferma condanna per il grave atto intimidatorio a Ranucci'. Ranucci: 'Sto andando a denunciare, ordigno rudimentale'. Indaga l'Antimafia. #ANSA - X Vai su X

Cori fascisti nella sede Fdi di Parma, Crosetto: «Vanno presi a calci e mandati via» - Sono qualcosa che nulla ha a che fare con Fratelli d'Italia, quelle persone vanno prese a calci e mandate via». Secondo ilmessaggero.it

Crosetto: "I cori fascisti a Parma? Vanno presi a calci e mandati via" - Sono qualcosa che nulla ha a che fare con Fratelli d'Italia, quelle persone vanno prese a calci e mandate via". Come scrive ansa.it

Cori fascisti nella sede di Fratelli d'Italia a Parma. Il Pd insorge, GN commissaria la federazione provinciale - Nel filmato pubblicato da Repubblica, giovani inneggiano al duce. Secondo huffingtonpost.it