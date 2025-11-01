Crollo al Pattinodromo De Luca | Impegneremo fondi regionali per la riapertura

Salernotoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si è soffermato sulla chiusura del pattinodromo di Torrione e sugli investimenti ingenti da mettere in campo per riaprire al pubblico l’impianto comunale “Tullio D’Aragona”. L'annuncio“Abbiamo deciso di impegnare fondi regionali. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

crollo pattinodromo de lucaSalerno, lavori al Pattinodromo: De Luca impegna fondi regionali - Il progetto presentato dall’Arus – capienza massima di 250 persone, spazio delimitato ... ilmattino.it scrive

crollo pattinodromo de lucaSalerno, crollo al pattinodromo: chiude anche il campo da tennis - Il mare avanza e scava: l’erosione del costone roccioso progredisce e ieri mattina a Torrione si è portato dietro un altro pezzo di pista del pattinodromo comunale ... Secondo ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Crollo Pattinodromo De Luca