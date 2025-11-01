Crolla soffitto di un appartamento a Rivarolo evacuata una famiglia

È successo al terzo piano del civico 8 di via Celesia. Il Comune sta cercando una sistemazione per le cinque persone evacuate, tre bambini piccoli e i loro genitori. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

crolla soffitto di un appartamento a rivarolo evacuata una famiglia

Crolla soffitto di un appartamento a Rivarolo, evacuata una famiglia

