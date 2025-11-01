Cristina D’Avena ha commentato in un’intervista al Corriere le recenti notizie su un sito contenente immagini manipolate – sue, di altre vip e di donne sconosciute – in versione a luci rosse. Inizialmente non avrebbe voluto parlarne, ma dopo alcuni giorni di riflessione, la cantante ha deciso che era importante far sentire la propria voce su una violazione che non riguarda solo lei. Ha sottolineato che ha sempre cercato di mantenere “un’immagine pulita” e che la scoperta del sito l’ha “sconvolta”. Sui social, pur giocando con la sensualità, D’Avena non è mai andata oltre un selfie in bikini (per la gioia dei fan eterosessuali) e comunque quelle restano immagini condivise col suo consenso. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Cristina D’Avena tra le vittime del sito con 7 milioni di utenti: “Ora possono farci dire tutto”