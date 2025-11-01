Cristina D’Avena sui nudi fatti con l’IA | Incredula Ridotta a un oggetto E spunta un nuovo sito
Nelle ultimi mesi in Italia si è aperto un dibattito sugli spazi in cui vengono condivise senza consenso immagini delle donne. È una consapevolezza maturata dal caso del gruppo Facebook Mia Moglie e del forum Phica. Nell'ultima settimana Francesca Barra ha denunciato una piattaforma basata sull'intelligenza artificiale. Ora la Procura di Roma indaga su un nuovo sito. Qui si parla di materiale molto vecchio, per la maggior parte sembrano dei fotomontaggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
