Cristina D’Avena shock | Quelle foto mi hanno sporcato…
Ci sono immagini che restano impresse per la loro dolcezza e autenticità: un sorriso durante un concerto, uno scatto in camerino prima di salire sul palco, un momento di leggerezza con il pubblico. E poi ci sono quelle stesse immagini che, trasformate e manipolate, diventano il contrario: strumenti di violenza, offesa e umiliazione. È ciò che è accaduto a Cristina D’Avena, la voce che ha segnato l’infanzia di intere generazioni, oggi sconvolta dopo aver scoperto che il suo volto è stato utilizzato in fotomontaggi pornografici diffusi online senza il suo consenso. Leggi anche: Cristina D’Avena potrebbe decidere di gareggiare al prossimo Sanremo “Quando ho visto quelle foto mi si è gelato il sangue – racconta –. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
