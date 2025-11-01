Cristina D’Avena e le sue foto trasformate in immagini porno | Sporcano la mia vita

Alcuni scatti della cantante sono stati manipolati con l’AI e sono finiti su un sito con milioni di utenti: «Hanno rubato ricordi belli per creare materiale hot. Io, che non ho mai preso il sole in Senza veli neppure a casa: ora valuto un’azione congiunta insieme alle altre persone coinvolte». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Cristina D’Avena e le sue foto trasformate in immagini porno: «Sporcano la mia vita»

