Da quando sognava di cantare "come Biagio Antonacci", nel brano che lo ha fatto conoscere per la prima volta al grande pubblico, fino alle riflessioni su una differente idea di normalità di 'Ti regalerò una rosa', Simone Cristicchi ha attraversato da protagonista, e continua a farlo, la scena della canzone d'autore italiana. Un'avventura artistica che è al centro del concerto in programma martedì, 4 novembre, al Teatro Duse di via Cartoleria, alle 21. ' Dalle tenebre alla luce ' è il tema dello show che racconta i suoi primi vent'anni di carriera. Con lui, oltre al suo gruppo, ci sarà lo Gnu Quartet.

© Ilrestodelcarlino.it - Cristicchi: "Armiamoci di bellezza"