Amore e critiche si sono alternate a Roma in un ping pong continuo con riguardo a Bryan Cristante, uno di quei giocatori che nella capitale non avrà rubato l’occhio ma legato ad una frase che resta un’assoluta verità: ci sarà un motivo se tutti gli allenatori passati nella capitale non ne hanno mai voluto fare a meno. Da mediano davanti alla difesa ad incursore, da difensore centrale in emergenza a quel ruolo di trequartista nel quale era esploso con la maglia dell’Atalanta (12 gol in una stagione), guarda caso sotto quel Gasperini che ora sta pensando per lui un ritorno alle origini. Con il Sassuolo ha iniziato in quella posizione propiziando il gol vittoria di Dybala con un inserimento perfetto, con il Parma, dopo un primo tempo brutto della squadra, ha agito lì nella ripresa e il tutto ha iniziato a girare meglio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Cristante come una volta, anche col Milan trequartista? C’è un Modric da sorvegliare