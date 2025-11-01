Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha chiesto aiuto a Russia, Cina e Iran, nel pieno della crisi con gli Stati Uniti. Lo scrive il quotidiano americano ”The Washington Post”, secondo il quale Maduro ha scritto una lettera al leader del Cremlino Vladimir Putin con alcune richieste. Tra queste, un aggiornamento dei radar che permettono al Paese sudamericano di intercettare eventuali attacchi aerei, la riparazione di jet militari e, potenzialmente, anche i missili. Il governo venezuelano si è rivolto anche a Pechino e Teheran chiedendo aiuti militari. Al presidente cinese Xi Jinping, Maduro ha proposto una “cooperazione militare” tra i due Paesi per contrastare l'”escalation tra gli Stati Uniti e il Venezuela”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Crisi Usa-Venezuela, Maduro teme l'invasione e chiede aiuto a Putin e Xi