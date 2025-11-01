Crisi Usa-Venezuela La guerra al narcotraffico e l’ombra del petrolio

Cdn.ilfaroonline.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caracas, 1° novembre 2025 – Un nuovo fronte di guerra sembra pronto ad aprirsi; ormai basta una scintilla a far scoppiare un fuoco che rischia di diventare indomabile. E quella miccia potrebbe essere rappresentata dalle navi di guerra americane al largo delle coste venezuelan e. Fonti militari e analisti di sicurezza hanno confermato la presenza, nel Mar dei Caraibi, di almeno sei unità statunitensi schierate in un’area che abbraccia le acque tra Grenada, Trinidad e Tobago e la costa orientale del Venezuela. Si tratta di una forza navale imponente che, secondo gli esperti, non può che preludere a un attacco. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

crisi usa venezuela guerraAlta tensione fra Usa e Venezuela, cosa sta succedendo e quali sono i possibili scenari - Leggi su Sky TG24 l'articolo Alta tensione fra Usa e Venezuela, cosa sta succedendo e quali sono i possibili scenari ... Secondo tg24.sky.it

crisi usa venezuela guerraDa Puerto Rico gli Usa puntano Venezuela e Colombia - Gli Stati Uniti intensificano la presenza militare nel Gran Caribe per fronteggiare il narcotraffico, ma l'obiettivo è Caracas. Scrive limesonline.com

crisi usa venezuela guerraCrisi USA-Venezuela: «Attacco ai narcos imminente» - Secondo i media statunitensi, Trump starebbe per dare l'ok a un'operazione militare contro le basi dei narcotrafficanti ... Da tio.ch

Cerca Video su questo argomento: Crisi Usa Venezuela Guerra