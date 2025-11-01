Crisi Usa-Venezuela La guerra al narcotraffico e l’ombra del petrolio

Caracas, 1° novembre 2025 – Un nuovo fronte di guerra sembra pronto ad aprirsi; ormai basta una scintilla a far scoppiare un fuoco che rischia di diventare indomabile. E quella miccia potrebbe essere rappresentata dalle navi di guerra americane al largo delle coste venezuelan e. Fonti militari e analisti di sicurezza hanno confermato la presenza, nel Mar dei Caraibi, di almeno sei unità statunitensi schierate in un’area che abbraccia le acque tra Grenada, Trinidad e Tobago e la costa orientale del Venezuela. Si tratta di una forza navale imponente che, secondo gli esperti, non può che preludere a un attacco. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

