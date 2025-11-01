Dopo l’esonero di Patrick Vieira, il Genoa ha scelto di affidarsi a Domenico Criscito, bandiera rossoblù e oggi allenatore ad interim insieme a Roberto Murgita. Molti tifosi si sono chiesti come sia possibile che Criscito sieda in panchina con il solo patentino UEFA A (utile per allenare fino alla Serie C, per la Serie A serve il B). La risposta sta in una norma precisa che, in casi straordinari, consente una deroga temporanea per garantire continuità tecnica ai club di Serie A. Il regolamento che consente la deroga. Secondo l’articolo 40 del regolamento del Settore Tecnico FIGC, un allenatore con patentino UEFA A può guidare una squadra di Serie A solo in via provvisoria, purché sia affiancato da un tecnico con licenza UEFA Pro. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Criscito in panchina al Genoa: ecco perché può allenare nonostante non abbia il patentino