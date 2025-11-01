Cresce la maggioranza degli italiani pronta a votare Sì al referendum

Laverita.info | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per i sondaggisti, da agosto a oggi la percentuale di chi è favorevole a sostenere il testo licenziato dal Parlamento è passata dal 50 al 70%. I fattori? Opposizioni divise, scarsa fiducia nelle toghe e degenerazione del correntismo. 🔗 Leggi su Laverita.info

