Cremonese Juventus streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A
Cremonese Juventus streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. CREMONESE JUVENTUS STREAMING TV – Oggi, sabato 1 novembre 2025, alle ore 20,45 Cremonese e Juventus scendono in campo allo stadio Giovanni Zini, partita valida per la decima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Cremonese Juventus in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Cremonese e Juventus sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. 🔗 Leggi su Tpi.it
Probabili formazioni #CremoneseJuve Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani; Vardy, Bonazzoli. JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Gatti; Cambiaso, Locatelli, Koopmeiners - X Vai su X
