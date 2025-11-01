Cremonese Juventus Spalletti a pochi minuti dalla sfida | L’intenzione è quella di avere più qualità a centrocampo Senza Yildiz…

Cremonese Juventus, le dichiarazioni di Spalletti a pochi minuti dal match. Cosa ha detto il tecnico bianconero ai microfoni di Sky Sport. E’ il giorno dell’esordio di Spalletti sulla panchina della Juventus. Il tecnico bianconero dovrà affrontare una trasferta molto delicata contro la Cremonese. I lombardi stanno dimostrando di essere in un buon momento. A . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cremonese Juventus, Spalletti a pochi minuti dalla sfida: «L’intenzione è quella di avere più qualità a centrocampo. Senza Yildiz…»

Probabili formazioni #CremoneseJuve Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani; Vardy, Bonazzoli. JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Gatti; Cambiaso, Locatelli, Koopmeiners - X Vai su X

