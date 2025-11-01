La sfida dello “Zini” comincia con una sorpresa di certo non banale: il tecnico bianconero ha fatto subito saltare il banco C’era molta curiosità per capire quale sarebbe stato il modulo scelto da Luciano Spalletti per la sua ‘prima’ sulla panchina della Juventus. E la sorpresa non si è fatta di certo attendere. (Ansafoto) – Calciomercato.it Rispetto a quanto trapelato dallo schieramento fornito sui profili ufficiali della ‘Vecchia Signora’, Teun Koopmeiners è partito come braccetto di sinistra di una difesa liquida che in fase di non possesso assume una conformazione a quattro, lasciando l’olandese libero di impostare da dietro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Cremonese-Juventus, Koopmeiners in difesa: la prima ‘spallettata’ è servita