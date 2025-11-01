Cremonese-Juventus formazioni ufficiali | Spalletti debutta con Vlahovic e Openda titolari fuori Yildiz
La nuova era Spalletti comincia da Cremona. Dopo l’esonero di Tudor e il successo con l’Udinese, la Juventus si presenta allo Zini con un volto rinnovato e con la voglia di riprendere la corsa verso le zone alte della classifica. Il tecnico toscano, al suo debutto ufficiale sulla panchina bianconera, deve però rinunciare a Yildiz e Kelly, fermi ai box per problemi fisici. Di fronte ci sarà una Cremonese in fiducia: la squadra di Davide Nicola, capace di vincere a Genova nell’ultimo turno, vuole regalarsi un altro pomeriggio da protagonista davanti al proprio pubblico. Sfida che si preannuncia equilibrata, tra una Juve alla ricerca di continuità e una Cremo che ha perso solo contro l’Inter in questo avvio di stagione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Scopri altri approfondimenti
Probabili formazioni #CremoneseJuve Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani; Vardy, Bonazzoli. JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Gatti; Cambiaso, Locatelli, Koopmeiners - X Vai su X
L'editoriale di presentazione di Cremonese-Juventus: - facebook.com Vai su Facebook
Cremonese-Juventus, le formazioni ufficiali: Spalletti cambia subito e torna a difendere a 4 - Sarà la sorprendente Cremonese di Davide Nicola a tenere a battesimo la Juventus di Luciano Spalletti: per l'occasione il tecnico grigiorosso. Riporta tuttomercatoweb.com
Le formazioni ufficiali di Cremonese-Juventus (Serie A) - L'articolo originale è stato pubblicato da 90min. Si legge su msn.com
Cremonese-Juventus, formazioni ufficiali: il primo undici di Spalletti, scelte a sorpresa su Vlahovic, David e Conceicao - Juventus, le formazioni ufficiali: il primo undici di Luciano Spalletti, il modulo e le scelte su Vlahovic, David e Conceicao ... Come scrive sport.virgilio.it