Cremonese-Juventus formazioni ufficiali | Spalletti debutta con Vlahovic e Openda titolari fuori Yildiz

La nuova era Spalletti comincia da Cremona. Dopo l’esonero di Tudor e il successo con l’Udinese, la Juventus si presenta allo Zini con un volto rinnovato e con la voglia di riprendere la corsa verso le zone alte della classifica. Il tecnico toscano, al suo debutto ufficiale sulla panchina bianconera, deve però rinunciare a Yildiz e Kelly, fermi ai box per problemi fisici. Di fronte ci sarà una Cremonese in fiducia: la squadra di Davide Nicola, capace di vincere a Genova nell’ultimo turno, vuole regalarsi un altro pomeriggio da protagonista davanti al proprio pubblico. Sfida che si preannuncia equilibrata, tra una Juve alla ricerca di continuità e una Cremo che ha perso solo contro l’Inter in questo avvio di stagione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

