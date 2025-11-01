Cremonese-Juventus dove vederla in tv e streaming | orario e probabili formazioni

Ilmessaggero.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus è pronta a dare vita ad un nuovo ciclo. I bianconeri in questa decima giornata di campionato se la vedranno con la Cremonese. Esordio per il neo tecnico Luciano Spalletti, che. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

cremonese juventus dove vederla in tv e streaming orario e probabili formazioni

© Ilmessaggero.it - Cremonese-Juventus, dove vederla in tv e streaming: orario e probabili formazioni

Leggi anche questi approfondimenti

cremonese juventus vederla tvCremonese-Juventus dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni - La Juventus fa visita alla Cremonese in occasione della decima giornata di campionato: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming. Scrive goal.com

Cremonese-Juventus come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Cremonese- Secondo sport.virgilio.it

Dove vedere Cremonese-Juve in tv? Dazn o Sky, orario - Allo "Zini" di Cremona, la prima di Spalletti sulla panchina bianconera, senza il talento di Kenan Yildiz: le probabili scelte di formazione ... Da corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Cremonese Juventus Vederla Tv