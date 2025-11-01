Cremonese-Juventus dove vederla in diretta | Sky NOW o DAZN? Orario canali e formazioni ufficiali

La Juventus inaugura l’era Spalletti con una trasferta insidiosa allo Zini di Cremona, dove affronterà la Cremonese nel posticipo del decimo turno di Serie A 202526. Dopo il 3-1 all’Udinese, i bianconeri cercano conferme e soprattutto una nuova identità sotto la guida del tecnico toscano. Dall’altra parte, la squadra di Davide Nicola arriva al match forte del 2-0 sul Genoa e con l’obiettivo di dare continuità a un avvio di stagione sorprendente. Una sola lunghezza divide le due formazioni, a conferma di un equilibrio che promette spettacolo. Cremonese-Juventus: data, orario e dove vederla. Partita: Cremonese-Juventus. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

