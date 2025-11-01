Cremonese-Juventus 1-2 Spalletti buona la prima | gol di Kostic e Cambiaso

Cremona, 1 novembre 2025 - Buona la prima per Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. La Vecchia Signora si è imposta per 2-1 sulla Cremonese, nell'anticipo del sabato sera di Serie A, valido per la 10^ giornata. Allo stadio Zini di Cremona è Filip Kostic ad inaugurare con un gol il nuovo ciclo di Spalletti sulla panchina bianconera, grazie ad un gol arrivato al secondo minuto di gioco. A chiudere virtualmente il match ci pensa Andrea Cambiaso a metà della ripresa, al 68', anche se Jamie Vardy riapre i giochi all'83' in contropiede. L'ultimo forcing dei padroni di casa mette apprensione ai piemontesi, che alla fine riescono comunque a portare a casa i tre punti e ad interrompere la striscia negativa di risultati lontani dall'Allianz Stadium. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cremonese-Juventus 1-2. Spalletti, buona la prima: gol di Kostic e Cambiaso

