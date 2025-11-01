Cremonese Juve LIVE | inizia il riscaldamento dei bianconeri ufficiali le prime scelte di Spalletti

Juventusnews24.com | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marco Baridon Cremonese Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 10ª giornata del campionato di Serie A 202526. (Inviato allo Zini di Cremona) – Nuova era per la Juve. Gli 8 incontri senza vittorie hanno portato all’esonero di Igor Tudor: il successo con l’Udinese ha ridato morale (e tre punti), questa sera con la Cremonese allo Stadio Zini nella 10ª di Serie A inizia ufficialmente la fase 2.0 con la guida tecnica di Luciano Spalletti. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cremonese Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 20.45 Migliore in campo Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

cremonese juve live inizia il riscaldamento dei bianconeri ufficiali le prime scelte di spalletti

© Juventusnews24.com - Cremonese Juve LIVE: inizia il riscaldamento dei bianconeri, ufficiali le prime scelte di Spalletti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Juve, diretta: Cremonese prima di Spalletti, formazioni e risultato in tempo reale - L'esperienza di Luciano Spalletti ( qui la sua conferenza stampa di presentazione ) sulla panchina della Juve inizia con la sfida contro la Cremonese allo Stadio Zini di Cremona. Segnala tuttosport.com

cremonese juve live iniziaCremonese-Juve diretta: l'esordio di Spalletti, segui il match di Serie A LIVE - I bianconeri, reduci dalla vittoria con Brambilla in panchina, giocano allo stadio Zini per la prima volta con il nuovo allenatore: aggiornamenti sulla partita in tempo reale ... Si legge su corrieredellosport.it

Cremonese Juve, i pullman delle due squadre sono arrivati allo Zini: FOTO e VIDEO del pre-partita - partita allo Zini di Cremonese: le squadre sono arrivate allo stadio, il clima per la prima di Spalletti (Marco Baridon, Andrea Bargione inviati allo Zini di Cremona) – Il conto al ... Riporta juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Cremonese Juve Live Inizia