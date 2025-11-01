di Luca Fioretti Cremonese Juve, la statistica che sorprende in piena crisi: i bianconeri hanno già 9 marcatori diversi in A, solo Inter e Atalanta ne contano di più. La Juventus si presenta a Cremona per il debutto di Luciano Spalletti con un fardello pesantissimo: una crisi di risultati (tre sconfitte di fila prima della vittoria sull’Udinese) e un attacco che, fino a mercoledì sera, non segnava da quattro partite consecutive. I tifosi e gli addetti ai lavori hanno puntato il dito sui grandi acquisti ( David, Openda ) e sulla gestione di Vlahovic, etichettando il reparto offensivo come il vero tallone d’Achille della squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cremonese Juve e quella statistica che fa ben sperare Spalletti: solo Inter e Atalanta hanno fatto meglio fino a questo momento in A