Cremonese Juve attenzione all’attacco della formazione di Nicola | bianconeri doppiati in quella statistica! Il dato sui biancogrigiorossi

Cremonese Juve, la statistica impietosa che preoccupa Spalletti: i bianconeri tirano tanto ma segnano poco, i lombardi sono i più cinici della Serie A. La Juventus si prepara all’esordio di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera con un fardello pesantissimo: quello di un attacco che non segna, non incide e non vince. La vittoria scaccia-crisi contro l’Udinese ha solo parzialmente mascherato un problema che, numeri alla mano, è strutturale. E la sfida di questa sera (ore 20:45) contro la Cremonese mette i bianconeri di fronte a un paradosso statistico a dir poco allarmante. Cremonese Juve: un cinismo opposto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cremonese Juve, attenzione all’attacco della formazione di Nicola: bianconeri doppiati in quella statistica! Il dato sui biancogrigiorossi

