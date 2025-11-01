Cremonese Juve 1-2 LIVE | gol di Vardy i padroni di casa accorciano le distanze
di Andrea Bargione Cremonese Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 10ª giornata del campionato di Serie A 202526. (Inviato allo Zini di Cremona) – Nuova era per la Juve. Gli 8 incontri senza vittorie hanno portato all’esonero di Igor Tudor: il successo con l’Udinese ha ridato morale (e tre punti), questa sera con la Cremonese allo Stadio Zini nella 10ª di Serie A inizia ufficialmente la fase 2.0 con la guida tecnica di Luciano Spalletti. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cremonese Juve 1-2: sintesi e moviola. 86? TIRO CREMONESE – I padroni di casa spingono molto in questa fase della partita: ci prova da fuori area Johnsen che spedisce la palla fuori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Spalletti sceglie la sua Juve: la probabile formazione contro la Cremonese - facebook.com Vai su Facebook
Probabili formazioni #CremoneseJuve Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani; Vardy, Bonazzoli. JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Gatti; Cambiaso, Locatelli, Koopmeiners - X Vai su X
Serie A, Cremonese-Juventus 0-2 al 68'. Napoli-Como 0-0: partenopei fermati al "Maradona" - 1 dopo i primi 45’ Ottanta secondi dal fischio d’inizio e bianconeri in vantaggio con Kostic. Scrive msn.com
Cremonese-Juventus 0-1 - Ricomincia il secondo tempo - Bravo Kostic a portar palla e a servire Vlahovic, l'attaccante serbo conclude in porta trovando un attento Audero. Da tuttojuve.com
Cremonese-Juventus: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Juventus di Sabato 1 novembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Segnala calciomagazine.net