Cremonese Juve 1-2 | finisce cosi allo Zini! Parte bene il nuovo corso di Spalletti 3 punti preziosi grazie ai gol di Kostic e Cambiaso
Cremonese Juve, sfida valevole per la 10^giornata della Serie A 202526: appuntamento alle 20:45 allo Stadio Zini! Segui il LIVE qui La Juventus affronta la Cremonese nella 10ª giornata di Serie A 202526, sabato 1 novembre alle ore 20:45 allo stadio “Zini”. Una sfida che arriva in un momento cruciale: i bianconeri, con il neo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Inizia il primo tempo di Cremonese-Juve #CremoneseJuve 0-0 - facebook.com Vai su Facebook
Probabili formazioni #CremoneseJuve Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani; Vardy, Bonazzoli. JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Gatti; Cambiaso, Locatelli, Koopmeiners - X Vai su X
Vardy non rovina l'esordio a Spalletti: 2-1 della Juve contro la Cremonese - Nel match che chiude il sabato della decima giornata di Serie A i bianconeri espugnano lo Zini battendo la Cremonese con un gol per ... msn.com scrive
Cremonese-Juventus 1-2, le pagelle bianconere: Koop sorprende, bene gli esterni - La rete di Kostic dopo un minuto e mezzo e quella di Cambiaso nella ripresa rendono inutile il gol di Vardy, ma ... Come scrive msn.com
Cremonese-Juventus 1-2 - La riapre Vardy - Duello con Gatti, d'esperienza l'inglese riesce a prendere un vantaggio e a punire Di Gregorio incolpevole. Secondo tuttojuve.com