Cremonese Juve 1-2 | buona la prima per Spalletti! I bianconeri vincono la gara grazie ai gol di Kostic e Cambiaso
di Andrea Bargione Cremonese Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 10ª giornata del campionato di Serie A 202526. (Inviato allo Zini di Cremona) – Nuova era per la Juve. Gli 8 incontri senza vittorie hanno portato all’esonero di Igor Tudor: il successo con l’Udinese ha ridato morale (e tre punti), questa sera con la Cremonese allo Stadio Zini nella 10ª di Serie A inizia ufficialmente la fase 2.0 con la guida tecnica di Luciano Spalletti. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cremonese Juve 1-2: sintesi e moviola. 92? PERDITA DI TEMPO – I bianconeri provano a giocare con il cronometro anche grazie al possesso palla prolungato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Spalletti sceglie la sua Juve: la probabile formazione contro la Cremonese - facebook.com Vai su Facebook
Probabili formazioni #CremoneseJuve Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani; Vardy, Bonazzoli. JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Gatti; Cambiaso, Locatelli, Koopmeiners - X Vai su X
Cremonese-Juventus 1-2 - La riapre Vardy - Duello con Gatti, d'esperienza l'inglese riesce a prendere un vantaggio e a punire Di Gregorio incolpevole. Riporta tuttojuve.com
Serie A, Cremonese-Juventus 0-2 al 68'. Napoli-Como 0-0: partenopei fermati al "Maradona" - 1 dopo i primi 45’ Ottanta secondi dal fischio d’inizio e bianconeri in vantaggio con Kostic. Secondo msn.com
Cremonese-Juventus: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Juventus di Sabato 1 novembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Riporta calciomagazine.net