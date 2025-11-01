Cremonese Juve 0-2 LIVE | gol di Cambiaso!
Cremonese Juve, sfida valevole per la 10^giornata della Serie A 202526: appuntamento alle 20:45 allo Stadio Zini! Segui il LIVE qui La Juventus affronta la Cremonese nella 10ª giornata di Serie A 202526, sabato 1 novembre alle ore 20:45 allo stadio “Zini”. Una sfida che arriva in un momento cruciale: i bianconeri, con il neo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Spalletti sceglie la sua Juve: la probabile formazione contro la Cremonese - facebook.com Vai su Facebook
Probabili formazioni #CremoneseJuve Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani; Vardy, Bonazzoli. JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Gatti; Cambiaso, Locatelli, Koopmeiners - X Vai su X
Serie A, Cremonese-Juventus 0-1 al 2. Napoli-Como 0-0: partenopei fermati al "Maradona" - 1 dopo i primi 45’ Ottanta secondi dal fischio d’inizio e bianconeri in vantaggio con Kostic. Da msn.com
Cremonese-Juventus 0-0 - Calcio di inizio affidato alla Signora - Risuona l'inno della Serie A tra i fischi del pubblico. tuttojuve.com scrive
Cremonese-Juventus, oggi in diretta Tv: dove vederla, orario e l'obiettivo (sorprendente) di Luciano Spalletti - Luciano Spaletti debutta sulla panchina della Juventus contro la Cremonese: ecco dovede vedere il match in diretta Tv e streaming. Si legge su libero.it