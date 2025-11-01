Cremonese Juve 0-1 LIVE | ci prova Openda dopo una bella azione coinvolgente dei bianconeri palla fuori
di Andrea Bargione Cremonese Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 10ª giornata del campionato di Serie A 202526. (Inviato allo Zini di Cremona) – Nuova era per la Juve. Gli 8 incontri senza vittorie hanno portato all’esonero di Igor Tudor: il successo con l’Udinese ha ridato morale (e tre punti), questa sera con la Cremonese allo Stadio Zini nella 10ª di Serie A inizia ufficialmente la fase 2.0 con la guida tecnica di Luciano Spalletti. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cremonese Juve 0-1: sintesi e moviola. 32? GATTI CHIUDE! – Bella chiusura di Gatti su Payero in area di rigore che fa rumoreggiare i tifosi della Cremonese: l’arbitro lascia proseguire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
