Cremonese Juve 0-0 LIVE | a breve l’inizio della sfida!

Cremonese Juve, sfida valevole per la 10^giornata della Serie A 202526: appuntamento alle 20:45 allo Stadio Zini! Segui il LIVE qui La Juventus affronta la Cremonese nella 10ª giornata di Serie A 202526, sabato 1 novembre alle ore 20:45 allo stadio “Zini”. Una sfida che arriva in un momento cruciale: i bianconeri, con il neo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cremonese Juve 0-0 LIVE: a breve l’inizio della sfida!

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Spalletti sceglie la sua Juve: la probabile formazione contro la Cremonese - facebook.com Vai su Facebook

Probabili formazioni #CremoneseJuve Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani; Vardy, Bonazzoli. JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Gatti; Cambiaso, Locatelli, Koopmeiners - X Vai su X

Precedenti Cremonese Juve: bilancio schiacciante, cosa emerge dall’incrocio tra grigiorossi e bianconeri! Dentro alla sfida dello Zini - Precedenti Cremonese Juve: bilancio schiacciante, che cosa emerge dalla sfida tra grigiorossi e bianconeri di domani sera! Scrive juventusnews24.com

Vittorie interne per Juve, Inter e Como. Cremonese vince in casa del Genoa. Bologna-Torino 0-0 - Il mercoledì di campionato vede le vittorie, oltre che della Roma capolista (insieme al Napoli) di Como, Juventus e Inter in casa e della Cremonese a Genova. Segnala msn.com

Pagina 0 | Dove vedere Cremonese-Juve in tv? Dazn o Sky, orario - Allo "Zini" di Cremona, la prima di Spalletti sulla panchina bianconera, senza il talento di Kenan Yildiz: le probabili scelte di formazione È il giorno dell’esordio di Luciano Spalletti sulla ... corrieredellosport.it scrive