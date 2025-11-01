Creatori e attori di Stranger Things S5 al Lucca Comics 9mila fan in delirio FOTO

Insieme per un’ultima, emozionante avventura. Il Lucca Comics & Games 2025, in Italia, ha ospitato la tappa inaugurale del tour mondiale dedicato al tanto atteso capitolo conclusivo di Stranger Things. All’evento hanno partecipato i creatori della serie, Matt & Ross Duffer, insieme ai. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Dopo la messa in onda dell’ultima stagione di Breaking Bad nel 2013, AMC avrebbe offerto al cast e ai creatori circa 75 milioni di dollari per realizzare tre episodi aggiuntivi, nel tentativo di prolungare il successo della serie. Il creatore Vince Gilligan e l’attore p - facebook.com Vai su Facebook

Finn Wolfhard: « Stranger Things riflette le nostre vite e la lotta contro i mostri interiori. Con l’ultimo episodio speriamo di suscitare forti emozioni nel pubblico» - A Lucca l'attore che interpreta Mike, con i registi Duffer, gli amici Gaten, Caleb e Noah hanno mandato in delirio i fan della serie. Come scrive vanityfair.it

Stranger Things 5, la presentazione dell'ultima stagione a Lucca - I creatori della serie Matt e Ross Duffer e i membri del cast Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp ospiti del grande evento inserito nel programma dell'area Movie per il ... Scrive tg24.sky.it

Stranger Things 5 conquista Lucca: I fratelli Duffer e il cast raccontano il gran finale - A Lucca Comics & Games 2025 Matt e Ross Duffer con Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp hanno presentato la quinta e ultima stagione della serie cult Netflix. Scrive comingsoon.it