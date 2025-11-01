Crac Burani | bancarotta nuova condanna per padre e figlio

Cavriago (Reggio Emilia), 1 novembre 2025 - Una nuova condanna per Giovanni Burani e il padre Walter: gli ex amministratori della casa di moda di Cavriago sono stati riconosciuti responsabili di bancarotta fraudolenta con l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, commessa secondo l'ipotesi accusatoria ai tempi in cui gestivano le società Mariella Burani fashion group e Design & licences, tra il 2005 e il 2009. Crac Burani, il pg: "Confermate le condanne a Walter e Giovanni" Sei mesi di carcere per i Burani. Il collegio dei giudici presieduto da Cristina Beretti, a latere Francesco Panchieri e Matteo Gambarati, li ha condannati a 6 mesi di reclusione: per un'accusa sono state riconosciute le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante del danno ingente; per l'altra equivalenti alle aggravanti del danno ingente e di aver commesso più fatti.

A Walter e Giovanni Burani è stata inflitta una nuova condanna - REGGIO EMILIA – Per i giudici la bancarotta da oltre 58 milioni di euro è provata, da qui l’ennesima condanna – in tribunale a Reggio Emilia – per quella che fu una prestigiosa casa di moda. Secondo reggionline.com

