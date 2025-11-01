di Annamaria Spina Negli articoli che propongo su questa rubrica, intendo lanciare proposte nuove, capaci di valorizzare l’etica come forza economica, traducendo la reputazione, la trasparenza e la fiducia in strumenti concreti di misurazione e sviluppo. In questa prospettiva nasce l’idea del “ CPR: Consob Patentino Reputazionale”, che si accompagna alla proposta di un Sistema Integrato di Valutazione della Reputazione Finanziaria (SIVRF) come nuovo paradigma della vigilanza etica e predittiva. La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), istituita nel 1974, è il principale organismo di vigilanza dei mercati finanziari italiani, incaricato di garantire la trasparenza, la correttezza e l’integrità del mercato dei capitali, così da tutelare gli investitori, assicurare la regolarità delle negoziazioni e contribuire alla stabilità complessiva del sistema finanziario nazionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it