Covid rischio autismo e ritardo nello sviluppo per i bambini nati da madri infettate in gravidanza

Analizzando i dati di oltre 18.000 bambini nati nel periodo più critico della pandemia di Covid, tra il 2020 e i 2021, ricercatori statunitensi hanno determinato che i figli di madri infettate dal coronavirus SARS-CoV-2 durante la gravidanza hanno un rischio sensibilmente superiore di autismo, disturbi e ritardi nello sviluppo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

