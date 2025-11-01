Costumi di Halloween | Confronto tra Elisabetta Canalis e Valentina Ferragni

Donnemagazine.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Halloween ha dato vita a una sfida di stile tra Elisabetta Canalis e Valentina Ferragni, suscitando opinioni contrastanti sui social media. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it

costumi di halloween confronto tra elisabetta canalis e valentina ferragni

© Donnemagazine.it - Costumi di Halloween: Confronto tra Elisabetta Canalis e Valentina Ferragni

Leggi anche questi approfondimenti

costumi halloween confronto elisabettaHalloween 2025, le pagelle look dei vip: Elisabetta Canalis sensuale (10), Paris Hilton nostalgica (8), Heidi Klum che pazienza (10) - Per Halloween 2025, l'ereditiera e socialite ha deciso di omaggiare Britney Spears replicando fedelmente il costume rosso attillato che la cantante indossava nel videoclip del 2000. Segnala ilmessaggero.it

Halloween vip: Elisabetta Canalis doppio travestimento (9), Michelle Hunziker dark lady (8), Chiara Ferragni zucca sciatta (5), Zlatan Joker (7) - Da cosa si sia travestita Michelle Hunziker per Halloween non è chiaro, ma l'effetto finale ci piace. Si legge su leggo.it

costumi halloween confronto elisabettaElisabetta Canalis in versione “coniglietta di Playboy”: il look di Halloween sui social - Elisabetta Canalis sorprende tutti con un costume da coniglietta di Playboy per Halloween: ecco il post sui social dell'ex Velina. Come scrive donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Costumi Halloween Confronto Elisabetta