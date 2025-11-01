costiera sorrentina ladro e scassinatore individuato dal giubbino era uguale a quello del carabiniere che lo ha incastrato

Galeotto fu un giubbino nero con cappuccio, e la sfortunata coincidenza – per il ladro – che il comandante dei carabinieri ne avesse uno uguale, rivelatosi utilissimo per le indagini. Anche per questo si è arrivati a individuare l’autore del furto con scasso al Blossoms, un rinomato pub di Piano di Sorrento. Avvenne la notte tra il 25 e il 26 gennaio: la videosorveglianza interna del locale riprese un uomo in giubbino frantumare il vetro della porta d’ingresso, forzare la cassa e prelevare 1500 euro in contanti. Si chiama R.D.M., è domiciliato a Marigliano (Napoli), ed è stato arrestato su ordine del Gip di Torre Annunziata Emanuela Cozzitorto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

