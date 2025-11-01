Costi esorbitanti efficacia tutta da valutare rischi ambientali e geopolitic | cosa non torna nell’annuncio di Trump di riprendere i test nucleari
“Abbiamo interrotto i test molti anni fa. Ma visto che altri li stanno facendo, penso sia opportuno farli anche noi”. Con queste parole, sull’ Air One, di ritorno dal viaggio in Asia, Donald Trump ha giustificato la ripresa dei test nucleari statunitensi. Nell’affermazione c’è una cosa vera e una falsa. È vero che gli Stati Uniti hanno interrotto i test nucleari da anni. L’ultimo risale al 1992, quando alla Casa Bianca c’era George H.W. Bush. Non è vera però l’altra parte della dichiarazione. Nessuno ha ripreso i test nucleari. Gli Stati Uniti si preparano – ma è tutto da vedere – a testare le proprie armi nucleari sulla base di una falsa premessa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
