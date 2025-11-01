L’Organizzazione mondiale della Sanità, che dovrebbe rappresentare il baluardo dell’indipendenza scientifica, sembra aver scelto — nel momento più drammatico della pandemia — la via della convenienza politica. Grazie a documenti inediti, Il Giornale sta riscrivendo passo dopo passo la vicenda del rapporto Oms coordinato da Francesco Zambon, pubblicato sul sito dell’Oms il 13 maggio 2020 e ritirato meno di 24 ore dopo, su richiesta di Oms Cina, per mano dello stesso Zambon. Per completezza, va ricordato che — contrariamente alla gogna mediatica scatenata contro l’ex numero due dell’Oms — sia l’Oms che il Tribunale di Venezia, che il Tribunale del Lavoro di Ginevra hanno scagionato Ranieri Guerra da qualsiasi responsabilità sul ritiro del rapporto che per anni si è creduto essere critico sulla gestione dell’Italia, ma che il Giornale ha rivelato Zambon volesse in realtà elogiare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Così l'Oms ha "inventato" la narrazione sul Covid