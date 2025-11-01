Così l' AI ci fa dire addio alla serendipità
Una delle ricadute negative prodotte dall’AI in termini di ricerca inventiva ovvero di domande poste all’odierno Oracolo artificiale (il quale, anziché propinare come a Delfi o Cuma fumose anfibologie polisemiche, va subito a bersaglio) è una drastica perdita di serendipità. Ovvero di quell’incontro fortuito di cose preziose, ancorché in principio non cercate né tantomeno immaginate. Incontro che ieri per esempio costituiva la massima gioia nello sfogliare vocabolari ed enciclopedie in cerca di qualche parola o idea, magari alla fine neanche trovata, perché ci s’imbatteva – piacevolmente dimentichi – in un’altra sentita più utile. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
