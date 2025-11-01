Così l' AI ci fa dire addio alla serendipità

Ilfoglio.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una delle ricadute negative prodotte dall’AI in termini di ricerca inventiva ovvero di domande poste all’odierno Oracolo artificiale (il quale, anziché propinare come a Delfi o Cuma fumose anfibologie polisemiche, va subito a bersaglio) è una drastica perdita di serendipità. Ovvero di quell’incontro fortuito di cose preziose, ancorché in principio non cercate né tantomeno immaginate. Incontro che ieri per esempio costituiva la massima gioia nello sfogliare vocabolari ed enciclopedie in cerca di qualche parola o idea, magari alla fine neanche trovata, perché ci s’imbatteva – piacevolmente dimentichi – in un’altra sentita più utile. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

cos236 l ai ci fa dire addio alla serendipit224

© Ilfoglio.it - Così l'AI ci fa dire addio alla serendipità

Approfondisci con queste news

Lidl non sbaglia un colpo: con la tecnologia e 20 euro ti fa dire addio ai costi del gas in bolletta - La Lidl promuove, a poco più di 20 euro, un prodotto utile per l’Inverno: un articolo che farà dire addio ai costi del gas in bolletta. Segnala macitynet.it

Cerca Video su questo argomento: Cos236 Fa Dire Addio