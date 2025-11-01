Così in campo I ciociari lamentano alcune assenze come la compagine azzurra di Calabro In difesa ballottaggio tra Gelli e Cittadini
CARRARESE (3-5-2): Bleve; Ruggeri, Illanes, Imperiale; Zanon, Schiavi, Zuelli, Bozhanaj, Cicconi; Finotto, Abiuso. A disp. Fiorillo, Garofani, Salamon, Oliana, Bouah, Melegoni, Belloni, Arena, Rubino, Torregrossa, Distefano, Sekulov, Accornero. All. Calabro. FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; A. Oyono, Calvani, J. Gelli, Bracaglia; Calò, Koutsoupias; Ghedjemis, Koné, Kvernadze; Raimondo. A disp. Sherri, Pisseri, Cittadini, J. Oyono, Masciangelo, Corrado, Raichev, Ndow, Grosso, Cichella, Zilli, Vergani. Arbitro: Marinelli di Tivoli. Assistenti: Laudato e Ceolin. Quarto uomo: Galipò. Var: Prontera. Avar: Cosso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Tra il profumo della campagna e il calore della famiglia, il Battesimo di Sofia diventa un ricordo indimenticabile KELLE TERRE - 347 429 8541 Via Campo Zingrillo - Castrocielo (FR) Ci troviamo a 1h di autostrada da Rom - facebook.com Vai su Facebook