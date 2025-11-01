Cos’è la late entry con cui Lorenzo Musetti partecipa all’ATP di Atene
Tutti si sono accorti, naturalmente, che Lorenzo Musetti ha deciso di giocare l’ATP 250 di Atene. Non tutti, però, hanno visto che il suo ingresso è stato determinato da qualcosa di diverso rispetto alla tradizionale wild card. Il toscano, infatti, si è iscritto tramite la cosiddetta late entry. Andiamo a vedere che cos’è. Per tutti gli ATP 250 e il solo ATP 500 di Amburgo, esiste la possibilità per un giocatore di iscriversi in ritardo rispetto al tempo del rilascio dell’entry list del torneo preso in considerazione. Quella è la late entry, sottoposta però a determinate condizioni e soprattutto valida per i giocatori di alta classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it
