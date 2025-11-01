Tutti si sono accorti, naturalmente, che Lorenzo Musetti ha deciso di giocare l’ATP 250 di Atene. Non tutti, però, hanno visto che il suo ingresso è stato determinato da qualcosa di diverso rispetto alla tradizionale wild card. Il toscano, infatti, si è iscritto tramite la cosiddetta late entry. Andiamo a vedere che cos’è. Per tutti gli ATP 250 e il solo ATP 500 di Amburgo, esiste la possibilità per un giocatore di iscriversi in ritardo rispetto al tempo del rilascio dell’entry list del torneo preso in considerazione. Quella è la late entry, sottoposta però a determinate condizioni e soprattutto valida per i giocatori di alta classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cos’è la late entry con cui Lorenzo Musetti partecipa all’ATP di Atene